Giorgio Squinzi, addio alla moglie Adriana Spazzoli

Sono passati solo due mesi dalla morte di Giorgio Squinzi e oggi la moglie Adriana Spazzoli lo ha raggiunto lasciando tutti nel dolore

La vedova di Giorgio Squinzi ha lasciato questo mondo e raggiunto suo marito a soli due mesi dalla scomparsa.

La morte di Adriana Spazzoli

Una donna forte che è rimasta molto colpita dalla morte del marito. 71 anni e malata da tempo non ha retto il grande lutto, così da raggiungerlo nella giornata di oggi e salutare questo mondo.

La vedova era malata e le sue condizioni negli ultimi due mesi erano peggiorate ulteriormente. Sposata con l’amministratore della Mapei dal 1971, la coppia aveva due figli impegnati anche loro nell’azienda:

“nella serata di ieri ci ha lasciato la nostra adorata dottoressa spazzoli, in questi anni la sua straordinaria energia ha contribuito significativamente allo sviluppo e la crescita della azienda”

Come da nota che ha accompagnato la triste notizia diffusa in pochissime ore. Tantissime le condivisioni social del triste lutto, con messaggi di saluto e di ricordo per questa donna straordinaria, che in questi due mesi non ha più voluto combattere vista la perdita del suo amato marito:

“che riposino in pace…insieme”

Una coppia che ha saputo nel tempo costruire qualcosa di grande insieme, con l’aiuto ora dei figli che continuano ad occuparsi con orgoglio di quanto da loro creato e mandato avanti nel tempo.

Articolo con possibile aggiornamento