‘È così per via del tumore’ Giorgio Panariello, la terribile verità dietro il particolare fisico: la rabbia degli utenti

Parole imperdonabili per Giorgio Panariello. Nella puntata del 18 Ottobre 2019, il giudice del programma Tale e Quale Show, ha fatto una terribile gaffe.

Tale e Quale Show, Giorgio Panariello attaccato da web

Il programma condotto da Carlo Conti, come ogni anno riscuote un grande successo. A dare brio al programma sempre i magnifici giudici formati da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Quest’ultimo però nella scorsa puntata pare che abbia un po esagerato con le battute. Pare infatti che nell’ultima puntata dello show, Panariello è inciampato in una terribile gaffe che il popolo del web non ha perdonato.

Panariello infatti, durante l’esibizione di Tiziana Rivale che ha interpretato Anastacia, si è lasciato andare ad un commento che non è piaciuto per niente al suo pubblico, innescando, forse come voleva, una forte polemica sui social.

Panariello e la battuta ‘infelice’

Il giudice di Tale e Quale Show ha fatto arrabbiare e non poco il popolo del web. Nell’ultima puntata del programma il giudice Panariello ha sfoggiato una battuta poco felice che ha innescato la rabbia del popolo del web:

“È roba tua o hai usato qualche stratagemma? Perché Anastacia ha le poppe grosse”, ha chiesto Panariello.

Una battuta che ha riscontrato l’indignazione del web. Come in molti sanno infatti, la cantante americana è stata operato più volte al seno per sconfiggere un grave tumore. Molti infatti hanno commentato l’infelice battuta di Panariello, scagliandosi contro il giudice toscano:

“Ho percepito del gelo per la “battuta” sul petto di Anastacia/Tiziana Rivale, per mille motivi che non c’è nemmeno bisogno di elencare. Giorgio Panariello non si smentisce mai, perennemente fuori luogo”.

