Giorgio Panariello, avete mai visto la fidanzata? Tale e quale a Belén Rodríguez

Una somiglianza che non poteva passare inosservata quella della fidanzata di Giorgio Panariello. Il comico, amico ha una fidanzata molto, ma molto simile a Belén Rodríguez.

La showgirl argentina, a quanto pare, ha una sosia che ha letteralmente fatto impazzire il comico attore molto amico di Carlo Conti, Giorgio Panariello. Ecco chi è la sua fidanzata.

Bel corpo, bel fisico e sicuramente anche bel cervello: Panariello ha scelto una donna al suo fianco che ha fatto girare gli occhi a tantissime persone.

Giorgio Panariello, la fidanzata è come Belén Rodríguez

Una sosia di Belén Rodríguez che farebbe girare la testa a tutti: chi è la fidanzata di Giorgio Panariello? Si chiama Maria Capellini. Dopo il successo col film Bagnomaria Panariello si è fatto conoscere al grande pubblico in tutta la sua simpatia. Film, uno dietro l’altro, poi anche il Festival di Sanremo.

Insomma, Giorgio ne ha fatta di strada. Classe 1960, il comico è ora fidanzato con una donna molto più giovane e dalla evidente somiglianza alla bella showgirl. E’ già un bel po’ di tempo ormai che Giorgio vive con Claudia Maria Capellini, di 25 anni più giovane.

Si conobbero nel lontano 2017 ad una cena tra amici e da lì è iniziato l’amore. La coppia ha anche un bel chihuahua di nome Pocky. Alcuni paparazzi li hanno fotografati più volte insieme, forse anche per il fatto che Claudia Maria ha una forte somiglianza con la showgirl Belén Rodríguez.

Chi è Maria Capellini la fidanzata di Panariello?

Nome completo Claudia Maria Capellini. La ragazza nasce a Cremona nel 1985, ma vive a Milano dove ha frequentato l’Università Iulm.

La sua professione è perfettamente compatibile con quella del comico: la ragazza, infatti, è modella e PR per molti locali del capoluogo lombardo. Su Instagram conta ben 18 mila followers.

I due non amano far parlare della loro storia, infatti, raramente parla di lei e quando lo fa spende solo belle parole per descrivere il suo rapporto.

Stiamo bene insieme. Spesso si dice ‘alti e bassi’, invece fino a questo momento, fortunatamente, abbiamo avuto solo alti, anche perché lei è più alta e già il fatto che lei sia più alta mi dà il senso dell’alto. Se è famiglia? Possiamo dire di sì, è famiglia, sono proprio contento, sto bene, sono molto bene, e sono contento.

Insomma, non possiamo che augurarci che le cose tra i due continuino sempre così e decidono presto di allargare la famiglia.