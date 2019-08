Gravissimo lutto per Giorgio Mastrota, il triste addio sui social: ‘Riposa in pace’

Gravissimo lutto per Giorgio Mastrota, il triste addio sui social: ‘Riposa in...

Grave Lutto per Giorgio Mastrota, lo straziante messaggio sui social del conduttore di televendite: “Riposa in pace come hai vissuto”

Lutto per Giorgio Mastrota, il triste messaggio sui social per la perdita di una delle persone più importanti della sua vita.

Lutto per Giorgio Mastrota: addio alla mamma

Un giorno particolarmente triste per il conduttore e attore milanese. Poche ore fa è venuta a mancare sua mamma. La triste notizia è stata annunciata sui social da Giorgio Mastrota con un’immagine toccante dedicata alla persona più importante della sua vita. Nel dettaglio, l’attore milanese ha condiviso su IG una foto completamente bianca accompagnata da una dolce didascalia per la sua mamma che ha inevitabilmente commosso il popolo del web:

“Riposa in pace come hai vissuto mia dolce mamma”

Numerosi i messaggi di cordoglio da parte dei suoi numerosi fan che, in queste ore, stanno dimostrano il loro affetto per il conduttore di televendite. In rete non vi sono ulteriori dettagli in merito alla scomparsa della mamma.

La redazione di LettoQuotidiano si stringe attorno al dolore della famiglia.

La nuova vita del conduttore e attore milanese

Quotidianamente il volto di Giorgio Mastrota entra nelle case degli italiani con le sue televendite. Sul piccolo schermo, il conduttore si è fatto apprezzare per la sua simpatia e il suo sorriso ed è divenuto famoso grazie alla sua partecipazione al dating show di Canale 5, Uomini e donne, ideato e condotto Maria De Filippi.

Da allora, la sua vita è completamente cambiata dopo il matrimonio e la separazione da Natalia Estrada, da cui ha avuto una figlia Natalia è spesso finito nel mirino del gossip per le sue storie d’amore prima con la modella brasiliana Carolina Barbosa da cui ha avuto Federico di 18 anni e oggi è impegnato con l’esperta di giochi invernali Floribeth da cui avuto due figli Matilde di 6 anni e Leonardo, 17 mesi. E pochi mesi fa è diventato nonno all’età di 55 anni.