Giorgio Marchesi, chi è l’attore di Oltre la Soglia: carriera, moglie e figli

Chi è Giorgio Marchesi? Tra i protagonisti della fiction Oltre la soglia, dove interpreta il PM Piergiorgio di Muro

Scopriamo tutti i segreti di Giorgio Marchesi, attore di cinema, teatro e televisione, nel cast della fiction Oltre la Soglia.

Chi è Giorgio Marchesi

Nasce il 23 febbraio del 1974 a Bergamo, nel quartiere Carnovali. Frequenta il liceo scientifico Mascheroni, dopo di che si iscrive all’università, alternando allo studio varie esperienze lavorative. Nel frattempo fonda il gruppo rock Taverna Marchesi, nel quale suona la chitarra.

Attore di teatro, cinema e televisione, soggiorna per un periodo a Londra, dopo di che, ritornato in Italia, procede con la sua formazione presso il Bel Teatro di Padova e il Teatro Verdi della stessa città.

Tornato a Bergamo, fonda il Teatro Sghembo col quale produce tre spettacoli. Nel 2003 si trasferisce a Roma, dove si divide tra teatro e produzioni televisive e cinematografiche.

Recita in numerose opere per il cinema e per la tv, come Un posto tranquillo 2 (2005), Mission: Impossible III (2006), Los Borgia (2006), La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa (2007), Il bene e il male (2009), Un medico in famiglia (2011), ACAB – All Cops Are Bastards (2011), Magnifica presenza (2012), Romanzo di una strage (2012).

Nel 2012 debutta anche come conduttore televisivo nel programma La guerra dei sessi, in onda sul canale DeA Sapere HD. Nel 2017 interpreta Roberto Roversi nella serie televisiva Sorelle di Cinzia TH Torrini.

Nel 2018 veste nella seconda stagione della fiction L’allieva, mentre nel 2019 è tra i protagonisti di Oltre la soglia. Nella fiction, interpreta Piergiorgio Di Muro (Giorgio Marchesi), uno dei pm della Procura, attento e scrupoloso, il quale è attratto dalla protagonista Tosca, interpretata da Gabriella Pession.

Vita privata e curiosità

Giorgio Marchesi vive da anni una storia d’amore con la collega Simonetta Solder. L’amore tra i due è scoppiato sul set teatrale di Le relazioni pericolose e da allora sono una coppia stabile.

Quasi immediatamente sono andati a convivere, dopo di che dal loro amore sono nati Giacomo (8 anni) e Pietro Leone (5 anni).