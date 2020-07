Giorgio Manetti ‘Tra Gemma e Sirius tutto finto’: ma i due si preparano per Temptation Island

Giorgio Manetti non crede alla storia tra Gemma Galgani e Sirius, le incredibili parole dell’ex cavaliere di Uomini e Donne: “Tra di loro? Solo un gioco.”

Giorgio Manetti si pronuncia sulla relazione in corso tra Sirius e Gemma, rapporto che non è chiaro se stia andando avanti o meno, in base alle ultime indiscrezioni.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha voluto esprimere la sua, avanzando delle dichiarazioni che non fanno proprio piacere alla coppia…

Lo scetticismo di Manetti

Giorgio Manetti non crede nella storia tra Sirius e Gemma. Secondo l’uomo, infatti, è impensabile che un uomo di 26 anni corteggi una donna di 70.

Non solo questo, però, causerebbe lo scetticismo del bel Manetti. Quando era lui nello studio di Uomini e Donne, infatti, la redazione non faceva arrivare giovani di quell’età per lui, ritenendole troppo giovani.

Adesso, però, sembra che gli autori del programma, a detta sua, stiano cambiando le carte in tavola.

Sirius immaturo?

Secondo Giorgio, inoltre, Gemma dovrebbe relazionarsi a una persona più adulta di un giovane di 26 anni.

“Lei ha bisogno di un uomo con tanta personalità, per questo credo che dovrebbe innamorarsi di una persona più adulta.”

Manetti non vuole insinuare che Sirius sia immaturo, ma che abbia pur sempre 26 anni.

“Lei non è una donna che fa la ‘storiella’ così tanto per fare.” “Tra di loro? Solo un gioco.”

Giorgio aumenta il carico e dichiara che gli sembri inverosimile una relazione tra Sirius e Gemma. Ritorna alla sua affermazione di qualche tempo fa, quando aveva affermato fosse meglio che Sirius tornasse a fare il marinaio.

Manetti la pensa ancora così e rivela che, in base alle varie notizie relative alla coppia e lette sul web, gli fosse sembrato che la loro conoscenza fosse ormai arrivata al capolinea