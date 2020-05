Tanto schietto da diventare brutale. Giorgio Manetti, si sa, è uno senza peli sulla lingua e anche se lontano dalle telecamere di Canale 5, non si risparmia nei confronti della sua ex fiamma Gemma Galgani.

Sentimentalmente impegnato con Caterina, con la quale ha condiviso tante settimane di quarantena, “Il Gabbiano” di Uomini e Donne torna a disquisire sulla sua ex partner Gemma Galgani e smentisce i pettegolezzi.

Gemma è solo un lontano ricordo per il 64enne fiorentino. A suo dire, la settantenne piemontese avrebbe messo le radici negli studi di Cinecittà, bazzicando nella trasmissione di Maria De Filippi da fin troppo tempo:

Con il suo stile schietto, l’ex cavaliere non le manda certo a dire. Mettendo il dito nella piaga, Manetti si lascia andare ad un suggerimento spassionato:

“Dopo undici anni e dopo aver conosciuto lì in trasmissione tantissimi uomini, non puoi essere “credibile” nel dire ancora le stesse cose. Ormai la conosce tutta Italia, quel fidanzato che spera di trovare potrebbe cercarlo nella sua città, non in tv”