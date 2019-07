Giorgio Manetti torna a Uomini e donne: l’annuncio sui social fa impazzire i fan

Giorgio Manetti l’ex cavaliere torna nel parterre di Uomini e Donne del Trono Over… Ecco quanto ha dichiarato

L’ex fidanzato di Gemma Galgani, Giorgio Minetti, annuncia tramite social il suo ritorno nel programma di canale 5 condotto dalla nota Maria De Filippi.

Giorgio Manetti torna a Uomini e Donne? Ecco l’annuncio….

A quanto pare l’ex fiamma di Gemma Galgani, volto noto all’interno del programma ha annunciato il suo ritorno nel programma di Maria.

Si tratta di Giorgio Manetti, l’ex cavaliere Toscano secondo delle indiscrezioni riportate tramite social vorrebbe nuovamente far parte del parterre di Uomini e Donne.

Manetti è stato uno dei personaggi più amati e seguiti all’interno del dating show. La sua relazione con Gemma Galgani conosciuta grazie al trono over, ha fatto breccia nel cuore di moltissimi fan.

I due sono anche stati spesso ospitati in vari programmi televisivi come quello di Barbara D’Urso.

Ma la loro relazione non è durata molto. A decidere di interrompere la loro toria d’amore, con grande sorpresa di tutti, è stata Gemma nonostante Giorgio le avesse proposto di lasciare il programma insieme .

Cosi il cavaliere Toscano dopo la rottura ha preso la decisione di abbandonare il programma per buttarsi a capofitto sul lavoro.

Il filmato pubblicato da Giorgio

Ma a distanza di più di un anno Manetti pubblica un filmato sul suo profilo Instagram tornando a far sperare i suoi fan.

Nel video in questione Giorgio scrive:

“See you in September”

Annunciando così in via ufficiale il suo ritorno negli schermi Italiani.

La notizia ha subito fatto il giro dei social.In molti sperano in un suo ritorno magari per un ripensamento nei confronti di Gemma.

Anche se Manetti non ha specificato se tornerà o no nel trono over nel suo messaggio! Ma una cosa è certa a Settembre tornerà di nuovo sul piccolo schermo.