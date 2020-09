Dall’alto della sua saggezza, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha espresso il suo giudizio sull’intervento di lifting subito da Gemma Galgani. Un argomento particolarmente dibattuto.

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Giorgio Manetti e Gemma Galgani intrattenevano il pubblico di Uomini e Donne, tra accalorate querelle e scenate di gelosia a favor di telecamera. Oggi, a distanza di anni, l’ex cavaliere del Trono over torna a parlare della sua ex attraverso una nuova intervista.

Sebbene lungo il suo percorso televisivo Gemma Galgani non abbia mai trascurato la sua immagine, di recente è apparsa notevolmente “rinfrescata”. Sul volto della popolare settantenne piemontese, infatti, sono spariti i segni dell’età e sembra esserci stato il tocco del bisturi.

Giorgio Manetti commenta il ringiovanimento di Gemma Galgani

Attraverso una nuova intervista rilasciata al settimanale Nuovo TV, il sessantaquattrenne toscano si è pronunciato su Gemma Galgani e sulla sua chiacchierata operazione di chirurgia estetica. Su questo argomento molto dibattuto, Giorgio Manetti si è espresso in questi termini:

“Vuole appassionare le massaie, però fa la diva… In questo modo che messaggio dà? Continua a cercare l’amore a 70 anni e poi… ‘Avanti il prossimo!’… “

Quello di Manetti sembra sia un approccio decisamente realista. Secondo l’ex cavaliere del Trono over, Gemma Galgani dovrebbe assumere un atteggiamento consono alla sua età e smettere di ricercare il principe azzurro come un’adolescente.

Giorgio Manetti spara a zero su Gemma: “È una domatrice”

Il suo è un continuo criticare. Senza tanti peli sulla lingua, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha sentenziato così:

“Gemma è una domatrice: maschi o femmine, lei non fa prigionieri… Sta sfruttando troppo questa cosa”

Sebbene la vita sentimentale della sua ex non lo riguardi più, Manetti non riesce a smettere di metter bocca sulle scelte di vita della diva di Uomini e Donne.