Giorgio Locatelli, chi è lo chef stellato e giudice di MasterChef Italia

Biografia dello chef stellato Giorgio Locatelli: vita, carriera e curiosità su uno dei tre giudici di MasterChef Italia.

Scopriamo tutto su uno dei giudici del famoso cooking show di Sky MasterChef Italia: chi è Giorgio Locatelli, biografia dello chef con una stella Michelin.

Chi è Giorgio Locatelli

Lo chef stellato Giorgio Locatelli è nato a Vergiate nel ’63, è dal 2019 giudice di MasterChef ma è stato ospite del famoso cooking show per ben due volte in edizioni passate.

Nel sangue di Locatelli scorre DNA da chef, figlio d’arte anche la sua famiglia possedeva un ristorante stellato.

Locatelli, si legge su PianetaDonne, nel 1986 ha deciso di abbandonare l’Italia e partire alla volta dell’estero per coltivare la sua passione: cucinare, scoprire nuove tradizioni culinarie e trovare ispirazione per i suoi piatti.

A Londra ha lavorato per il ristorante Savoy Hotel per ben 4 anni, poi è stato assunto dal ristorante Laurent e dal Tour D’Argent in Francia, a Parigi.

Dopo aver vissuto e lavorato a Parigi per qualche anno ha fatto ritorno a Londra per diventare headchef del noto ristorante Olivo. Nello stesso anno ha aperto un suo ristorante, Zafferano, che nel 1999 ha guadagnato una stella Michelin.

Stella Michelin, MasterChef e famiglia

Prima di aprire il ristorante Zafferano ha aperto un altro locale di ristorazione chiamato Spighetta che fu inaugurato solo nel 2009. Nel 2002, spinto e supportato dalla sua amata moglie Plaxy, ha aperto un Locanda Locatelli che l’anno seguente ha ricevuto un alto riconoscimento: una stella Michelin.

Un’immensa soddisfazione per lo chef vedere il suo ristorante diventare stellato.



Nel 2009 ha aperto e inaugurato il suo ristorante Ronda Locatelli, situato nella splendida e affascinante Dubai.



Dal 2018 Locatelli ha presenziato come ospite in alcune puntate di MasterChef Italia diventano dopo uno dei giudici del cooking show l’anno successivo. Sarà anche quest’anno giudice del programma insieme ad Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri per la nuova ed entusiasmante decima edizione.

La sua amatissima moglie londinese Plaxy lo ha sempre sostenuto e spronato a conquistare la stella Michelin. Insieme a lei Locatelli ha una splendida figlia, Margherita detta Dita, e fa parte della famiglia anche il figlio che Plaxy ha avuto in una relazione precedente, Jack.