Wanda Nara sorprende senza reggiseno l’amica in camerino: l’imbarazzante incidente sui social – Foto

Giorgia Venturini lo scatto in topless sui social per errore. La foto bollente scattata da Wanda Nara diventa subito virale e fa impazzire i fan

Giorgia Venturini è nota al pubblico per la sua partecipazione al noto Reality ‘L’Isola dei Famosi’ e da quest’anno insieme alla bella Wanda Nara affianca Pierluigi Pardo nella conduzione di Tiki Taka, il celebre talk show di approfondimento dedicato alla Serie A e alle coppe europee.

L’esperta di public relation e la moglie di Mauro Icardi, nel corso di questa esperienza stanno costruendo un’amicizia bella solida.

Durante l’ultimo backstage di Tiki Taka, accade infatti l’impensabile, Wanda Nara pubblica uno scatto al quanto bollente e privato sui social per errore. Scopriamo di più.

Wanda Nara la Stories in Topless diventa virale

Non è cosa rara vedere sui social scatti piccanti sui social pubblicati dalle star della Tv. Cosa diversa è quando senza volerlo minimamente finisci in Topless per una piccola distrazione. E’ quello che è accaduto a Giorgia Venturini durante l’ultimo backstage di Tiki Taka.

Che cosa è accaduto? Prima di andare in onda Wanda Nara come suo solito ama scattarsi un selfie, quasi come fosse un rito propriziatorio. Non si è resa conto però che alle sue spalle ci fosse l’ex naufraga, con il seno in bella vista e i bigodini in testa.

Un dettaglio caliente che non è sfuggito proprio a nessuno. La foto è cosi diventata subito virale.

Giargia Venturini senza reggiseno, la foto manda i fan in delirio

Lo foto in Topless è stata chiaramente subito rimossa dalla legittima proprietaria del Profilo Social. Ma seppur rimasta per brevissimo tempo è stata subito salvata e diffusa sui social.

I fan dell’ex naufraga sono letteralmente impazziti alla vista della loro beniamina in una versione tanto inedita quanto bollente, ‘ringraziando quasi’ chi ha avuto la prontezza di fissare per sempre lo scatto memorabile: