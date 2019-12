Alza le gambe ma è senza mutandine, Giorgia Surina manda il tilt i social – Foto

View this post on Instagram

Mi sono fatta piccola piccola per interpretare qualcosa di più grande di me. Questo è uno scatto di una delle scene più belle e difficili del cortometraggio che sto girando in Puglia. Parla di un nuovo mondo, di un futuro ormai prossimo e di cui potremmo avere paura. Parla di androidi, come il mio personaggio Alesia, che in qualche modo sono già dentro di noi. Non posso svelarvi molto di più. Ma non fatevi trarre in inganno. Il momento immortalato in questa foto non mette a nudo solo me, ma tutti noi esseri umani. Scoprirete il perché in #neokosmo. 🎬