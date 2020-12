Giorgia Rossi, la posa è bollente, il web: ‘Più bella di Diletta Leotta’

Diletta Leotta è una delle conduttrici televisive più amate dai fan del calcio. Bella, con un viso che buca lo schermo, è osannata dai suoi fan – soprattutto i maschietti.

Nella lista delle sue colleghe c’è anche Giorgia Rossi, che – spesso – riceve commenti lusinghieri da parte di seguaci dei social che la definiscono “più bella di Diletta Leotta”.

Le due – nei fatti – sono diventate “rivali“, visto che spesso, seppur inconsapevolmente e involontariamente, sono messe una contro l’altra dai rispettivi sostenitori.

Giorgia Rossi è stata definita, dai suoi follower, “più bella di Diletta Leotta“. Una contrapposizione nella quale le due sono state coinvolte dai rispettivi fan che apprezzano le loro singolari bellezze.

Certo, i seguaci della bella Diletta le riempiono di like le foto e spesso si lasciano andare a commenti un po’ spinti, ma ciò accade anche ai fan della Rossi, i quali la definiscono – spesso e volentieri – più bella della conduttrice sportiva siciliana.



Tra loro, dunque, è nata una sorta di rivalità – grazie ai fan – che si amplifica sempre di più. Che ne pensa Giorgia Rossi di questa

La conduttrice sportiva, che viene – per l’appunto – messa a paragone con la collega Diletta Leotta, ha espresso la sua opinione su quest’ultima.

Ecco le sue parole a Vanity Fair:

“Siamo certamente diverse, ma non la voglio giudicare”.

E aggiunge:

“Un pregio di Diletta? Diciamo che è bella. È molto empatica ed in tv esce bene: non puoi dimenticarla. È sicuramente precisa, fashion. Ma la Cristiano Ronaldo tra le mie colleghe è, senza dubbio, Giulia Mizzoni, non lei”.