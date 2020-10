Giorgia Palmas in lacrime: la sorpresa al ritorno dall’ospedale

Un evento che l’ex velina non poteva fare a meno di condividere con i suoi fan che la seguono dai tempi di Striscia. Giorgia Palmas in lacrime emoziona tutti

L’ex velina sta vivendo un momento molto speciale con il suo compagno Filippo Magnini. Giorgia Palmas è tornata a casa dall’ospedale con in braccio la sua bimba: la piccola Mia e ovviamente non si aspettava una sorpresa come quella ricevuta dal suo amatissimo compagno.

Giorgia Palmas in lacrime: emozionata per la sorpresa di Magnini

La neo mamma non poteva che piangere davanti ad una sorpresa così bella. Giorgia Palmas non ha retto l’emozione e si è lasciata andare al pianto liberatorio. Diventare mamma è una gioia bellissima ma comporta anche tantissime paure. Magnini da sempre voleva una famiglia e con Giorgia questo sogno è diventato realtà.

il suo sogno è sempre stato quello di costruirsi una famiglia e ora con la Palmas è riuscito a realizzare tutto questo. Prima del lockdown i due stavano anche progettando il loro matrimonio. Ovviamente è tutto saltato per via della pandemia e tutto il resto. Pertanto, solo adesso i due riprendono in mano la questione.

Magnini e Palmas presto sposi

Sicuramente dopo i primi momenti con la piccola Mia, il pensiero sarà tutto all’organizzazione del giorno speciale. Filippo, innamoratissimo delle sue donne, ha deciso di organizzare una sorpresa strappalacrime alla Palmas di ritorno dall’ospedale insieme a Mia.

La casa è stata disseminata di palloncini rosa, di pupazzi colorati e tante rose bianche. L’ex velina è stata accolta da regina. Giorgia non poteva che condividere il tutto sui social dedicando belle parole a Filippo:

“Ho sognato molto nella vita ma non avevo neanche il coraggio di sognare tutto questo, che bella storia la vita… e ora chiedetemi se sono felice”.

Mia è un dono prezioso e non smettono di ritenersi fortunati tutti i giorni per questo arrivo speciale.

I fan le hanno fatto tantissimi auguri.