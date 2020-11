Approfondiamo insieme il profilo di Giorgia!

Originaria di Brescia, la donna è proprietaria di un centro estetico e salone di parrucchieri assieme a sua sorella.

Il negozio si chiama “Da Gioel” ed è molto frequentato anche da noti personaggi dello spettacolo.

Giorgia ha anche creato un suo brand di cosmetici, “Gioel Pure Cosmetic”.

Giorgia è legata sentimentalmente all’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5, Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli.

La coppia sta insieme dall’estate 2020 e da allora è diventata davvero inseparabile!

Il pubblico ha avuto modo di conoscere Giorgia nel corso della nona puntata del Grande Fratello Vip 5, quando la giovane è apparsa in collegamento, facendo una sorpresa al suo fidanzato.

La donna è in seguito finita al centro dell’attenzione mediatica, per aver difeso il suo fidanzato dalle dichiarazioni di Selvaggia Roma.

La nuova concorrente del reality show, infatti, è entrata nella casa dichiarando di aver baciato Enock nel corso dell’estate e di essere stata invitata da lui in hotel. Il problema è che pare che il fratello di Balotelli stesse già con Giorgia!

La Migliorati Novello è quindi intervenuta smentendo l’accaduto e invitando Selvaggia a “giocare un po’ più in là”, citando le parole che disse Giulia De Lellis ad Asia Nuccetelli in difesa di Andrea Damante.

La donna ha anche rilasciato un’intervista al settimanale Chi, al quale ha dichiarato:

Giorgia ha confermato di essere stata messa al corrente della conoscenza tra Enock e Selvaggia dal fidanzato stesso e si è dichiarata molto serena:

“So che tutto quello che sta dicendo Enock è la realtà dei fatti. Ci sono stati messaggi e una serata passata in compagnia: quelli sì, e io ne ero al corrente. Il bacio invece no. Quello non c’è stato e tantomeno l’invito in hotel da parte di Enock.”