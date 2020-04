View this post on Instagram

Buongiorno a tutte! È vero, questo è un periodo difficilissimo, ma non dobbiamo abbatterci, non dobbiamo mollare un secondo e dobbiamo portare la nostra mente solo a pensieri positivi. Mi rendo conto che per le mamme e per i bambini dover rimanere in casa con questo bellissimo tempo non è affatto semplice. Io più di chiunque altro posso capirvi… ma prendetevi 1 ora da dedicarvi a voi stesse… come sto facendo io! Posso dirvi che oltre a fare bene al mio corpo, fa benissimo alla mia mente… Io ad esempio ho ripreso piano piano ad allenarmi e finito ogni allenamento mi coccolo con un bel bagno caldo, le mie candele, la musica in sottofondo insieme alla nuova linea Mar Morto di @bottegaverde un rituale di bellezza, che mi permette di tonificare, levigare e scacciare via la bruttissima pelle a buccia d’arancia! Vederci belle, fa stare bene ❤️ @bottegaverde ha pensatodi farvi un super regalo Tutti i prodotti sono scontati del 50% e con il codice GIOLUCINI1 sarà del 60% su tutta la spesa fino al 12/04. Ma le sorpresa non finiscono qui! Se acquistare tre prodotti della linea Mar Morto, Caffè Verde o piedi….potrete avere la fitness card e scegliere gli accessori perfetti per il tuo fitness in casa! Ora mi godo il mio bagno in totale relax! Vi mando un bacio @bottegaverde #iorestoacasa #acasaconBottegaVerde #Miprendocuradime #marmorto #ad