Chi è Giorgia Lopez, la ballerina 24enne, originaria di Siracusa, che ha fatto il suo ingresso tra i concorrenti della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi

Scopriamo tutti i segreti di Giorgia Lopez, la talentuosa ballerina di Amici di Maria De Filippi, talent show di Canale 5 giunto ormai alla sua diciannovesima edizione.

Chi è Giorgia Lopez

La 24enne, nasce e cresce in Sicilia, più precisamente a Siracusa. Da 4 anni si è trasferita a Roma, città dalle grandi opportunità che spera possa aiutarla a trasformare la sua passione per la danza in un lavoro a tempo pieno.

Sì, perché Giorgia porta avanti sin dall’infanzia il suo mito per la danza. Alla costante ricerca di possibilità di miglioramento, la Lopez scruta una possibilità in Amici 19, scuola di canto e ballo di Canale 5 alla quale Giorgia riesce ad accedere tramite una sfida diretta.

Le esibizioni della ballerina entusiasmano l’insegnante di danza, Veronica Peparini, che intravede in lei un grande potenziale inespresso, che potrebbe venire fuori con lo studio accurato della danza nel corso della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Di tutt’altro avviso è, come spesso accaduto in passato, Alessandra Celentano, la professoressa di danza classica contraria all’ingresso nella scuola di Giorgia, che non apprezza come ballerina.

Ad aumentare il carico del giudizio di Alessandra Celentano ci pensano anche i colleghi della giovane, molti dei quali condividono il pensiero dell’insegnante di danza classica, non ritenendo Giorgia meritevole di far parte della scuola di Amici 19.

Vita privata e curiosità

Della vita privata di Giorgia, si sa davvero poco, per via della riservatezza della giovane, che non si è mai metta al centro dell’attenzione con interviste.

Della Lopez sappiamo sia molto attiva sui social, dove pubblica di tanto in tanto scatti della sua vita quotidiana, che condivide con amici, parenti e colleghi.