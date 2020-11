Giorgia e Luca, chi è la coppia di Matrimonio a Prima Vista Italia 2020

Scopriamo tutte le curiosità su Giorgia Pantini e Luca Cantiano di Matrimonio a Prima Vista 2020, il reality dei sentimenti di Real Time!

Lavoro, vita privata e curiosità della coppia che più sta facendo sognare gli appassionati di Matrimonio a Prima Vista 2020!

Chi sono Giorgia Pantini e Luca Cantiano?

La quinta edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia, il seguitissimo reality di Real Time ha preso il via anche per il 2020, superando alla perfezione lo stop forzato dato dall’emergenza da coronavirus.

Tra le coppie selezionate per questo anno c’erano Giorgia Pantini e Luca Cantiano. Scopriamo chi sono e tutte le curiosità su di loro!

Giorgia Pantini ha 32 anni, è originaria di Roma dove vive assieme ai suoi adorati genitori. La bionda romana ama o sport ed ha un lavoro che la appassiona è insegnante di educazione fisica. Non solo, Giorgia insegna anche nuoto sincronizzato e pallanuoto come riporta anche Viaggi News.

Oltre ai genitori Giorgia è legatissima al resto della sua famiglia tra cui il fratello. E’ amante degli animali, infatti a farle compagnia ci sono anche due gatti e due cani!

Giorgia ha un carattere estroverso, coinvolgente e positivo. Anche se a volte si infiamma ha un atteggiamento comprensivo e disponibile.

Luca Cantiano è di poco più giovane di Gorgia, avendo infatti 31 anni. E’ originario di Cisterna di Latina ma attualmente lavora nella stessa città di Giorgia, Roma, come affittacamere.

Le passioni di Luca riguardano il calcio e la musica. Ha dichiarato durante le selezioni di essere alla ricerca di una compagna di vita sincera, spontanea e che lo faccia felice.

A suo dire non è molto affettuoso, ma dice di saper essere romantico. Basterà per conquistare Giorgia?

Matrimonio a Prima Vista Italia, Giorgia e Luca la coppia più affiatata?

Le coppie di sposi al buio del reality di Real Time come ogni anno si mettono in gioco per superare i propri blocchi ed insicurezze e trovare l’anima gemella.

Per gli esperti che li hanno selezionati la loro affinità è molto alta, raggiungendo l’83%. Secondo Mario Abis, Nada Loffredi e Fabrizio Quattrini, i due potranno trovare molti punti in comune anche se ogni tanto ci potrà essere qualche lieve dissapore.

Non sempre le settimane che i neosposi vivono fino alla decisione finale sono infatti esenti da problemi, come è accaduto per le altre coppie tra cui Sitara e Gianluca, i più fumantini dell’edizione 2020!

Giorgia e Luca però fin dall’inizio hanno dimostrato che la loro affinità era realmente molto elevata. Loro stessi si sono detti sopresi di essersi subito piaciuti.

I caratteri molto simili, il forte legame con la famiglia e la voglia di scoprirsi hanno giocato un ruolo importante nella loro storia.

Ecco i momenti salienti della loro avventura a Matrimonio a Prima Vista Italia 2020!

Per Giorgia e Luca è stato un vero colpo di fulmine e le nozze si sono svolte in totale serenità e gioia. Scherzi e risate anche durante le foto di rito e nella prima videochiamata insieme ai genitori.

Durante il viaggio nozze in Trentino vi è stato il primo screzio, superato però senza problemi. I due si sono divertiti a fare gite in mountain bike e grigliate, sempre all’insegna della complicità e del gioco.

Durante la convivenza i neo sposi hanno dimostrato di riuscire a trovare un punto di incontro sulle scelte comuni come il decidere dove vivere. Giorgia e Luca hanno infatti deciso immediatamente di risiedere insieme a Roma.

La ricerca della loro prima casa da condividere li ha uniti ancora di più ed insieme hanno trovato la soluzione temporanea di andare ad abitare nel B&B di Luca.

La convivenza tra i due è subito partita ottimamente e Giorgia ha superato un momento che la preoccupava molto: ha conosciuto la ex del marito e tra le due si è instaurato subito un bel rapporto!

Il legame tra Luca e Giorgia resterà davvero idilliaco come sembra o qualche nube si addenserà sul loro rapporto?

-In aggiornamento-