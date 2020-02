Giorgia Cagnan, ritrovata la ragazzina scomparsa da Treviso

Giorgia Cagnan è la ragazzina scomparsa dal 14 febbraio a Treviso. Ora è stata ritrovata e i genitori hanno tirato un sospiro di sollievo. Ma dove è stata tutti questi giorni?

Dalla scomparsa al ritrovamento: una bella notizia su Giorgia Cagnan. Ecco cosa le è accaduto.

La sparizione di Giorgia

Grande apprensione per la famiglia della ragazzina che è scomparsa da casa sua il 14 febbraio. Giorgia era uscita di casa alle ore 10 per recarsi in palestra e l’ultima volta era stata vista in piazza vicino alla Questura, mentre mangiava un panino al bar.

Da quel momento poi il nulla. Immediata la denuncia da parte dei genitori e le tantissime condivisioni social che hanno portato tutti gli utenti a mobilitarsi per trovarla.

Ora la buona notizia dopo giorni di paura: ma dove è stata tutto questo tempo?

Dove è fuggita il 14 febbraio?

Come si legge da La Tribuna di Treviso, Giorgia è stata ritrovata dalle Forze dell’Ordine ed è in ottime condizioni di salute. La notizia è stata confermata dalla mamma Sabrina Sbeghen: Giorgia si trova ora presso la Questura di Napoli e nel pomeriggio sarà raggiunta dai suoi genitori.

Il ritrovamento è stato possibile anche ai video delle telecamere di sicurezza poste alla stazione di Treviso, che l’avevano ripresa in buone condizioni. Dai controlli svolti dalla Polizia è emerso che la giovane avesse acquistato un biglietto del treno per Napoli – nonostante non ci sia alcun parente in quella zona.

Le ricerche da parte degli inquirenti si sono quindi concentrate a Napoli e dopo tre giorni di paura è stata ritrovata in un parco. Ignara anche la motivazione che l’abbia spinta ad andare a Napoli da Treviso.