Giordana Angi, avete mai visto la sorella? Davvero uno schianto – FOTO

Conosciamo tutti Giordana Angi, la cantante nota per aver partecipato alla 18esima edizione di Amici Di Maria De Filippi.

Di origini la francesi, la giovane artista ha conquistato tutti per il suo talento. Non tutti però conoscono la sorella più piccola della donna, Elisa. Scopriamo chi è!

Si chiama Elisa Angi ed è la sorella di Giordana, la concorrente di Amici 18. Sulla giovane si hanno pochissime informazioni che arrivano direttamente dal suo profilo Instagram, dove è seguita da più di 12mila follower.

Entrambe le sorelle sono bellissime e molto simili: hanno uno splendido rapporto e sono molto legate.

Il pubblico ha avuto modo di sentirne parlare soprattutto in occasione di un viaggio che hanno svolto insieme. In quella circostanza, Giordana le aveva dedicato un pensiero speciale, sotto un loro scatto:

“Portare in vacanza mia sorella era uno dei miei sogni e non troverei eguale soddisfazione in nessun’altra cosa.”