Gioielli in argento, come pulirli con i metodi della nonna

I gioielli in argento si ricoprono di una patina scura. Pulirli con i rimedi della nonna può rivelarsi facile ed efficace.

Bracciali, collane, ciondoli pulirli può essere una noia mortale ma la soddisfazione di vederli tornare brillare è più grande.

I nostri consigli

Quel bellissimo braccialetto in argento che hai comprato l’estate scorsa è diventato nero? E’ normale per i gioielli in argento ricoprirsi di una patina scura. Spesso, però, una pulizia di tipo professionale può costare anche diversi soldi.

Per fortuna, esistono dei rimedi della nonna facili e veloci per riportare all’antico splendore i tuoi gioielli in argento. Questi stessi metodi possono essere utilizzati anche per altri oggetti in argento quali posate o suppellettili.

I rimedi della nonna

Grazie al succo di limone, i gioielli in argento potranno tornare a splendere. Sarà necessaria una spugna, un limone e del bicarbonato. Il succo del limone andrà mixato con il bicarbonato. Il mix andrà sfregato con la spugnetta non abrasiva sull’oggetto. Successivamente, pulisci il tutto con un panno di cotone. La patina nera verrà via.

Anche il sale grosso, insieme all’alluminio, ha la capacità di far tornare lucido il tuo argento. Avrai bisogno di una ciotola di vetro da foderare con la carta argentata d’alluminio. Metti dentro del sale, i tuoi gioielli e versaci su dell’acqua bollente. Attendi un’oretta e vedrai i tuoi oggetti come nuovi.

Hai preparato delle patate bollite? Non gettare via l’acqua di cottura. Insieme all’aceto bianco, ti aiuterà a far risplendere il tuo argento che andrà lasciato dentro una notte intera. Anche immergendo i tuoi gioielli nella birra, per una notte intera, ti aiuterà a pulire i tuoi gioielli di argento.

Un altro metodo prevede l’uso del dentifricio. Mettilo sui polpastrelli, massaggia i tuoi oggetti e risciacqua. Fai attenzione perché il dentifricio non dovrà avere i micro granuli ne dovrà essere colorato.