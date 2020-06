Gioielli 2020, tutte le tendenze per l’estate

Con l’arrivo dell’estate cresce la voglia di scoprirsi e di agghindarsi con i bijoux. Ecco tutte le tendenze gioielli per il 2020.

Che siano maxi perle o pietre dalle sfumature arcobaleno, i gioielli 2020 hanno un comune denominatore: esagerare!

Stile, spensieratezza e novità

Queste sembrano essere le parole che descrivono meglio i trend gioielli 2020 per l’estate. L’anno scorso siamo stati invasi dalle conchiglie. Quest’anno, invece, ci sarà decisamente più varietà anche se restano alcuni capisaldi tra cui le catenine ed i ciondoli con le iniziali. Ecco i macro trend, dettati dallo street style ma anche da Instagram, a cui non potremo rinunciare.

I trend

Layering

Il gioco delle sovrapposizioni si chiama layering che prevede l’aggiunta di strati e strati di collanine e bracciali. Per quanto riguarda le collanine, il trend vuole che siano tutte di lunghezze crescenti e che, bene o male, ricalchino lo stesso stile. E’ tempo di riesumare catenine e ciondoli che ci hanno regalato nel corso degli anni e, perché no, anche a battesimi e comunioni. Otterrete uno stile di tendenza ma ricercato. Dal layering non sono esenti nemmeno gli anelli. Tanto che le case di gioielli, ovviamente, si stanno adeguando, facendo sempre nuove proposte.

Rainbow

Impossibile resistere alle pietre che ricordano i colori dell’arcobaleno. Sì, proprio i colori degli arcobaleni che hanno adornato le finestre di tutta Italia all’insegna dell’andrà tutto bene. Le pietre colorate si trovano su ciondoli, bracciali ma anche su earcuff, gli orecchini senza buco da mettere numerosi sulla cartilagine dell’orecchio.

Perle

Le perle romantiche e barocche torneranno prepotentemente ad adornarci. Ovviamente, avranno un appeal più metropolitano e moderno. Si mixeranno all’oro e, spesso, avranno un’aspetto più grezzo e nature.

Quale tra i tre trend ti è piaciuto di più e non vedi l’ora di indossare?