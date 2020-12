L’uomo, responsabile del drammatico incidente, è ora accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Era in sella alla sua bici, quando un’auto l’ha preso in pieno e lo ha investito, uccidendolo sul colpo.

Il drammatico incidente è avvenuto nella serata di venerdì nella zona industriale di Gioia Tauro, proprio alle spalle del porto della cittadina calabrese.

La vittima è un giovane extracomunitario, come se ne vedono tanti in quella zona, che probabilmente stava rientrando da lavoro, percorrendo un’arteria stradale scarsamente illuminata.

L’automobilista che lo ha investito, come riporta anche Lacnews24, è fuggito senza prestare soccorso, né controllare cosa fosse successo.

La vittima è morta praticamente sul colpo. I sanitari, allertati da altri automobilisti in transito sulla strada, sono giunti immediatamente sul posto, ma per il giovane extracomunitario non c’è stato nulla da fare.

Arrestato il conducente

I Carabinieri di Gioia Tauro, dopo aver effettuato i primi rilievi sul luogo dell’incidente, sono riusciti, nel giro di poche ore, a rintracciare e fermare l’automobilista.

È quindi scattato il fermo e il conducente dell’auto rischia le accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Stando ai primi riscontri, sembra che a bordo dell’auto che ha investito il ciclista ci fossero 3 persone, compreso il guidatore.

I carabinieri hanno già ascoltato i passeggeri ed il conducente. La sua posizione resta, ovviamente, quella più pesante.

Nei prossimi giorni è atteso l’esame autoptico sul corpo della vittima, che accerterà le cause del decesso.