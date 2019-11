Gioia Marano, la storia della bimba di 3 anni morta in attesa di un cuore nuovo

Gioia Marano aveva tre anni e ha combattuto fino all’ultimo minuto in attesa di un cuore nuovo. La sua storia ha commosso l’Italia

Pensavano fosse una gastroenterite, invece Gioia Marano era malata di cuore e oggi ci lascia a soli tre anni dopo aver atteso un cuore nuovo mai arrivato.

La storia di Gioia Marano

Tutto comincia due anni fa quando la piccola si sente male e viene ricoverata all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. I medici hanno subito pensato ad una gastroenterite ma dopo gli esami e gli accertamenti, si rendono conto che la piccola ha un forma grave di cardiomiopatia.

Questo tipo di malattia colpisce il muscolo cardiaco che non riesce più a pomare sangue in tutto il corpo in autonomia. Per questo motivo la piccola viene sottoposta ad un intervento con impianto di cuore artificiale ma una ischemia la colpisce paralizzandole la parte sinistra del suo corpo.

Successivamente viene colpita da emorragia cerebrale, ma combatte in attesa di un cuoricino nuovo. Purtroppo non ce la fa e muore a tre anni lasciando un grande dolore nella sua famiglia.

I Vip che hanno lottato insieme a Gioia

Tantissimi i personaggi famosi che in questi anni sono andati a trovare la piccola Gioia, le hanno regalato un sorriso e hanno lottato in qualche modo con lei. Tra i tanti Emma, Francesco Totti, Alessandra Amoroso, Luca Argentero e Amadeus.

Il Sindaco di Cassano Irpino ha lasciato un messaggio commovente su Facebook:

“saresti dovuta essere solo gioia. un destino crudele ti ha fatto conoscere il dolore. da oggi ci sarà un angelo in meno sulla terra”

Ci stringiamo al dolore della sua famiglia. Ciao Gioia.