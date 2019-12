Chi è Ginta Biku, la cantante lituana tra gli esperti musicali, che compongono il muro umano del game show di Canale 5, All together Now

Scopriamo tutti i segreti di Ginta Biku, anche conosciuta solo come Ginta, la cantante tra i protagonisti di All together now.

Chi è Ginta Biku

Nasce a Kaunas (Lituania), il 14 maggio 1987. Debutta nel settore moda a 12 anni, come testimonial della famosa casa d’abbigliamento Lee Jeans.

Nel 2002 vince il titolo di Miss Teen Svizzera, dopo di che la fascia di Miss Muretto. Nel 2007 debutta nel mondo della musica. A 17 anni conduce un format svizzero con Matteo Pelli, per l’emittente tv RSI, dopo di che Virgin Radio la premia con il ‘Rising Star‘ durante il Rock‘n’Road Festival.

Oltre alla carriera da modella per via della sua bellezza mozzafiato e di quella musicale grazie al suo talento, Ginta si è formata con gli studi.

Ha approfondito la materia dell’Ingegneria del suono, grazie alla quale ha avviato importantissime collaborazioni con alcune delle major di spicco della scena musicale internazionale. Ha, inoltre, conseguito un master in “Innovation and Enterpreneurship” presso la Silicon Valley.

Ginta Biku è poliglotta e parla ben 6 lingue: italiano, francese, inglese, lituano, russo e tedesco. Attualmente scrive per la testata EuroNews Living ed è anche proprietaria di un noto locale a Lugano.

Oggi, Ginta è uno dei 100 personaggi che compongono il muro umano di All together now 2019-2020, il game show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e da J-Ax.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie sulla vita privata della nota cantante lituana.

Anche attraverso il suo profilo ufficiale su Instagram non è facile comprendere se, ad esempio, Ginta sia impegnata a livello sentimentale.

Ciò che si sa è che al momento l’artista abiti a Lugano, ma anche che tenda a viaggiare spesso per motivi di lavoro.