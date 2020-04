Gino Sorbillo, chi è il pizzaiolo più famoso nel mondo?

Chi è Gino Sorbillo, il celebre pizzaiolo che ha reso nota la pizza Sorbillo in tutto il mondo, sposato con Loredana e padre di 3 figli

Scopriamo insieme tutti i segreti di Gino Sorbillo, dall’infanzia alla formazione professionale, dal successo mondiale alla pubblicazione del libro, fino ad arrivare alla vita privata.

Chi è Gino Sorbillo

Nasce a Napoli nel 1974. Sin da piccolo si appassiona all’arte culinaria e in particolar modo a quella della pizza, che gli è stata trasmessa dalla zia Esterina e dal nonno, padre di ben 21 figli.

L’intera famiglia Sorbillo intraprende la professione in questo settore, avventurandosi con la pizzeria Sorbillo a Napoli, aperta dal nonno in via dei Tribunali 32, nel lontano 1935.

Dopo il diploma in ragioneria, Gino decide di dedicarsi completamente all’arte della pizza. L’ambizione dell’uomo lo porta ad ampliare il giro di affari e ad aprire una seconda pizzeria nella cittadina partenopea. Come evidenziato da Checucino, il pizzaiolo e imprenditore, non ancora appagato, sceglie di aprire un’altra impresa a Milano.

Gino arriva fino a New York e a Shangai e, nel corso della sua carriera, può vantare collaborazioni importanti, come quelle con Gennarino Esposito, Ernesto Iaccarino e Salvatore De Riso.

Vita privata e curiosità

Gino è molto attivo sui social, grazie ai quali sponsorizza i suoi prodotti e manda avanti la sua impresa. Attraverso il suo profilo Instagram, però, mostra anche alcuni dettagli relativi alla sua vita privata.

L’uomo è sposato con Loredana, e dalla loro unione sono nati tre splendidi bambini.

Grazie ai social, Sorbillo è diventato molto noto e ha pubblicato anche un libro autobiografico, intitolato Pizzamen. Inoltre, è Ambasciatore della Pizza italiana nel mondo, è Segretario dell’Associazione Pizzaioli Napoletani ed è stato premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella come Maestro di arte e mestiere relativamente al mondo della pizza.