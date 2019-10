L’Eredità, Ginevra Pisani mostra il reggiseno trasparente: lo scatto bollente della professoressa napoletana

L’Eredità, la professoressa Ginevra Pisani sensuale in lingerie, la foto su Instagram manda in delirio i follower

L’Eredità è uno dei programmi più seguiti e amati dal pubblico. Il quiz show è in onda tutte le sere su Rai Uno a partire dalle ore 18:45. Come sempre il programma inizia con le quattro professoresse che, al centro dello studio, ballano sulle note della sigla di apertura. Nelle ultime ore, circola in rete la foto di una delle professoresse del programma condotto da Flavio Insinna che ha infiammato il web. Per quale motivo? Ginevra Pisani indossa lingerie sensuale.

Ginevra Pisani sensuale in lingerie

Il quiz preserale di Rai Uno è un programma amatissimo dai telespettatori.Ogni sera, prima della presentazione dei nuovi concorrenti che si sfidano con l’obiettivo di arrivare allo step finale, la Ghigliottina, e magari vincere il montepremi finale in studio ballano e forniscono nozioni utili di cultura le quattro professoresse. Nell’Edizione di quest’anno, tra queste vi è un volto noto del piccolo schermo ossia quello di Ginevra Pisani. Gli appassionati del dating show di Canale 5, Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi, sicuramente ricorderanno la sua esperienza in veste di corteggiatrice di Claudio D’Angelo. Purtroppo le cose tra loro due non sono andate bene e dopo qualche anno si sono detti addio.

Nelle ultime ore circola sul web proprio una foto dell’ex corteggiatrice napoletana che ha infiammato il web. Il motivo è semplice, la Pisani indossa lingerie davvero sensuale.

La foto della professoressa de L’Eredità

Nel dettaglio, Ginevra Pisani ha condiviso su IG uno scatto a tinte bollenti. L’attenzione dei follower è stata catturata dalla sexy lingerie che indossa che risalta il suo fisico mozzafiato. In pochi minuti, lo scatto ha raccolto un boom di like e commenti. Alcuni utenti hanno scritto: «Sei una bellezza naturale!» «La prof più bella»…