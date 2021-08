L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi si è scagliato contro chi ha diffuso la falsa notizia della rottura tra lui e la sua compagna: “Siete veramente dei pezzi di mer**”.

Il settimanale Nuovo ha lanciato il gossip secondo il quale sarebbe giunto al capolinea l’amore tra Gilles Rocca e Miriam Galanti.

Si legge:

“Sarebbe tornato single. Dopo più di dodici anni, la lunga storia con l’attrice Miriam Galanti pare naufragata. Una persona vicina a lei rivela che Rocca avrebbe già perso la testa per una sensuale mora. Contattato da Nuovo, l’attore fa l’elusivo e, con la scusa di essere impegnato, taglia corto sull’argomento”.

A L’Isola dei Famosi, Gilles Rocca ha più volte dimostrato il forte legame che ha con la sua compagna e ancora una volta lo ha riconfermato smentendo l’indiscrezione che è rimbalzata su diverse testate.

Dopo l’enorme bufera che si è creata, Gilles è stato costretto ad intervenire per placare la situazione.

Infatti, in una serie di Instagram Stories, è apparso fortemente contrariato per quanto ha letto circa la sua vita privata:

“Ma quanto gli piace scrivere caz**te ai giornali sulla vita delle persone. Io vi potrei anche querelare per le stron**te immense che dite. Non lo faccio perché non ho voglia di perdere del tempo tra avvocati e stron**te varie. Però sappiate che siete veramente dei grandissimi pezzi di mer**. Ciao parassiti della società”.