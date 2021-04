Un’indiscrezione su Miriam Galanti, attuale fidanzata di Gilles Rocca, getta ombre e sospetti sulla loro relazione di coppia.

Miriam Galanti, compagna di Gilles Rocca, ha rimosso tutte le foto di coppia dal suo canale social? È questo l’interrogativo che sta attanagliando milioni di telespettatori de L’isola dei Famosi 2021.

Gilles Rocca e Miriam Galanti, storia al capolinea? Un indizio fuga ogni dubbio

Contrariamente a ciò che ipotizzano numerosi telespettatori de L’Isola dei Famosi, Miriam Galanti non ha eliminato alcuna foto dal suo profilo Instagram. L’attrice, in realtà, non ha mai postato scatti fotografici che la ritraggono in compagnia del suo Gilles.

Da tempi immemori la sua nutrita fotogallery raccoglie immagini professionali tratte da importanti set cinematografici e book fotografici. A differenza del suo partner, Miriam custodisce gelosamente la sua vita amorosa e non la dà in pasto al popolo del web.

Si tratterebbe, dunque, di una scelta oculata che verte a scindere la sfera professionale dalla sfera privata. All’orizzonte della coppia Rocca-Galanti non si profila alcuna crisi sentimentale.

In che senso Miriam amore della mia vita ha tolto tutte le foto insieme a Gilles? #isola — Ale (@Ale37364793) April 26, 2021

Miriam non aveva foto con Gilles sul suo profilo, quindi non ha eliminato nulla. #isola — Francesca (@francisx150) April 26, 2021

No come Miriam non ha mai avuto foto con Gilles, io ero già pronta a stappare lo champagne #isola — greta۵ (@xheydrew) April 26, 2021