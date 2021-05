Una nuova valanga di sospetti travolge gli autori de L’Isola dei Famosi, accusati di pilotare il percorso dei naufraghi. Nel mirino c’è Gilles Rocca, che secondo i malpensanti avrebbe il destino già segnato.

Il giochetto sporco degli autori de L’Isola dei Famosi 2021 non convince i telespettatori. L’attuale televoto sembra già viziato in partenza da un piano machiavellico studiato ad hoc dalla produzione del reality show.

Da tempi immemori gli interrogativi che attanagliano il pubblico del surviving game di Canale 5 sono sempre gli stessi: è tutto architettato? C’è un copione con cui gli autori “manovrano” i naufraghi dall’Italia?

L’Isola dei Famosi 2021, Gilles Rocca segue il volere degli autori? Corrono le indiscrezioni

La voce circola da giorni ma adesso pare non ci siano più dubbi. In ambienti Mediaset si sussurra che il naufrago Gilles Rocca si allontanerà dal suo gruppo per vivere la sua isola da survivor solitario. Una “manina” dall’alto avrebbe già stabilito un percorso individuale a Playa Imboscada, in perfetto stile Raz Degan.

Semplici rumors o indiscrezioni attendibili? In questo scenario sospetto, in cui non è facile appurare l’attendibilità delle fonti, è difficile pronosticare qualcosa di più. Sono molti i nodi da sciogliere: supposizioni, spifferate e voci di corridoio che andrebbero investigate a fondo.

Una fonte molto vicina agli autori dell’ #isola ha detto che #Gilles è in crisi perché gli autori avrebbero grandi aspettative sul suo percorso, ma lui non se la sente più di continuare — Zaira Chiari (@ChiariZaira) May 1, 2021

il colmo è che Gilles esce e va nell’isola con Beatrice #isola — Giuly (@giuly_ferrari) April 29, 2021