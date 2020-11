Gigi Proietti morto, l’agghiacciante dettaglio: ‘Il suo corpo era coperto…’ Montesano svela tutto

Un dettaglio quello rivelato da Enrico Montesano che impressionerebbe chiunque. Gigi proietti morto nella camera ardente: l’immagine inquietante.

Sono tanti i volti noti del mondo dello spettacolo che hanno voluto rendere omaggio al celebre attore e mattatore Gigi Proietti. Anche Montesano ha voluto ricordarlo ma evitando di presentarsi ai funerali.

Una scelta, quella di Enrico Montesano, che potrebbe sembrare strana per un collega o comunque un amico che si può dire quasi fraterno. I due, infatti, hanno collaborato per diversi spettacoli teatrali e televisivi. Allora perché Enrico non è andato? Ecco la verità.

Enrico Montesano non va al funerale di Proietti: l’inquietante motivo

Gigi Proietti manca già tantissimo a tutti quello che l’hanno conosciuto direttamente o indirettamente attraverso i suoi film. Montesano ha lavorato con lui per anni e infatti ha stupito tutti non vederlo al funerale trasmesso anche in Tv. Su TikTok, ha spiegato il motivo per cui ha deciso di non andare.

Giovedì 5 novembre, si sono svolti i funerali dell’attore romano che purtroppo ha perso la vita lo scorso 2 novembre nella clinica “Villa Margherita”, dove era ricoverato da circa 15 giorni. Il suo quadro clinico si è aggravato e purtroppo questa volta il suo corpo non ha retto.

Un funerale che ha visto la partecipazione, come si poteva immaginare, di tantissimi volti noti. Enrico Montesano non è andato alle esequie per un motivo molto particolare.

Enrico Montesano: ‘Mi sono impressionato’

Tra gli assenti al funerale, anche l’amico di sempre Enrico Montesano. Il comico con un video su TikTok rivela:

“Sono andato alla camera ardente che avevano allestito per lui. Mi sono emozionato“.

Poi aggiunge un dettaglio da brividi:

“Ieri, pomeriggio, sono andato alla clinica in cui Gigi era ricoverato. Sono andato a rendergli omaggio nella camera ardente che gli avevano allestito. Mi sono emozionato e anche impressionato“

Il comico ha cercato di spiegare cosa ha visto in quella camera:

“Sono andato alla camera ardente che avevano allestito per lui. Mi sono emozionato. Vederlo lì, sotto quel lenzuolo bianco…”

Un’immagine che impressionerebbe chiunque soprattutto se si tratta di una persona che abbiamo amato e conosciuto nel profondo. Montesano aggiunge infine:

“Per questo oggi non sono alle cerimonie ufficiali. Io non amo le cerimonie ufficiali, le ostentazioni…“.

Un addio, quello a Proietti, che Montesano ha preferito lasciare al privato. Il video si è concluso poi con un ultimo saluto al grandissimo attore romano:

“Mandra’ me senti? Avoja! Ma me senti bbene? Pure da lassù? E daje! Dimme su!“.

Parole che hanno commosso tutti gli utenti del celebre social.