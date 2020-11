Gigi Proietti in gravissime condizioni dopo attacco cardiaco: “È in terapia intensiva”

L’amatissimo attore Gigi Proietti è in gravissime condizioni a seguito di un attacco di cuore. Proprio oggi compie 80 anni.

Gigi Proietti oggi compie 80 anni ma c’è grande preoccupazione per le sue condizioni di salute.

Le condizioni di salute dell’attore romano

L’attore romano è ricoverato in terapia intensiva all’interno di una clinica di Roma – Villa Margherita – e le sue condizioni sono gravissime a seguito di un attacco cardiaco.

Come scrivono vari media, tra cui il AdnKronos, Proietti è stato ricoverato 15 giorni fa: soffriva già da tempo di cuore e in questi giorni le sue condizioni si sono aggravate maggiormente. Le figlie e la moglie sono vicine a lui e da quanto viene comunicato dai vari media sembra essere ora sotto controllo ma sedato.

A dare la notizia del ricovero anche Fabio Fazio a “Che tempo che fa”:

“ci addolora tantissimo. tra poco 80 anni e il pensiero va a lui. speriamo bene”

Gigi Proietti oggi compie 80 anni

Mentre la preoccupazione per le sue condizioni di salute aumentano, oggi l’attore compie 80 anni: 55 anni passati sui maggiori palcoscenici italiani e una risata inimitabile. Non solo attore ma anche comico, cabarettista, conduttore televisivo, doppiatore e insegnante di recitazione senza dimenticare il suo ruolo come direttore artistico.

La sua formazione teatrale eccellente è riconosciuta a livello mondiale ed è considerato uno dei migliori sul campo. Impossibile non citare anche le sue apparizioni sul piccolo schermo con Il Maresciallo Rocca, solo per citarne uno fra i tanti. Mentre al cinema il suo volto viene reso celebreda Mandrake, Febbre da Cavallo, Il permesso con direzione da parte di Alessandro Gassman figlio del suo grande amico e compianto Vittorio.

55 anni di carriera dove sono stati collezionati tantissimi successi, oltre ad aver registrato anche 10 album come solista e una direzione intensa di 8 opere liriche.