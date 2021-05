Gigi Proietti, tremenda vergogna: dove hanno lasciato i suoi resti

L’attore romano non trova pace dopo la morte. Gigi Proietti torna a balzare alle cronache per un fatto sconcertante.

Nessuno poteva mai immaginare che potesse accadere una cosa simile. Gigi Proietti di certo meritava di più dopo la sua morte. Ecco cosa è successo.

Un artista del suo calibro meritava di avere un funerale e una sepoltura sicuramente migliori di quelli avuti.

LEGGI ANCHE –> Gigi Proietti, spunta una agghiacciante lettera dopo la morte

LEGGI ANCHE –> Aurora Ramazzotti, post cancellati da Instagram: lo sfogo sui social

Gigi Proietti, il grave sgarro dopo la morte

L’attore romano, Gigi Proietti, è morto lo scorso 2 novembre, il giorno del suo 80esimo compleanno, lasciando un vuoto immenso nel mondo del cinema e della cultura.

Sin dall’inizio però la sua morte ha provocato più di uno scandalo: tutti ricorderanno, infatti, lo scandalo relativa alla cremazione arrivata in ritardo poi la sua bara (e anche quella di molti comuni cittadini) ha rischiato di restare a lungo nei magazzini del cimitero in attesa di sepoltura per via della saturazione dei cimiteri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi Proietti Fan (@gigi_proietti_grazie_maestro_)



La decisione fu quello di portare le sue ceneri fuori regione. Al momento però restano ancora depositate in Umbria nell’attesa che si trovi un post al Verano.

Gigi e la tomba accanto ai genitori

L’attore romano riposa proprio accanto a Romano e Giovanna, i suoi genitori perché originario di Porchiano del Monte, in Umbria.

Gigi però doveva essere sepolto al Verano, nel cimitero degli artisti. E’ proprio in questo cimitero che riposano altri grandissimi artisti, come Vittorio Gassman, Alberto Sordi, Vittoria De Sica etc.

Speriamo che la Raggi faccia preso qualcosa per permettere ai fan dell’artista romano di averlo ancora nella città che ha tanto amato e celebrato.