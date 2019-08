Gigi Marzullo operato d’urgenza: arrivato in codice rosso al pronto soccorso

Gigi Marzullo, il noto conduttore trasportato in ospedale: operato d’urgenza al Moscati di Avellino, ecco cosa è successo ieri

Il conduttore originario di Avellino, Gigi Marzullo, trasportato d’urgenza in un ospedale della sua città, ecco cosa gli è successo nella giornata di ieri. Il post intervento tranquillizza i suoi fan.

Gigi Marzullo, operato d’urgenza

Una notizia che ha allarmato non poco i numerosi fan del noto conduttore. Nella giornata di ieri, mercoledì 14 agosto, Gigi Marzullo è trasportato d’urgenza presso l’ospedale Moscati che si trova nella città natale del noto conduttore. Secondo quanto riportato dalla rete, il giornalista è arrivato nella struttura in codice rosso. Pare che il giornalista ha accusato forti dolori addominali mentre era nella sua abitazione. Dolori che l’hanno costretto a chiamare immediatamente i soccorsi.

Una serie di fitte e poi il trasporto al Moscati dove, dirottato presso il reparto di medicina, è stato sottoposto ad intervento chirurgico di urgenza per una doppia ernia addominale irriducibile. L’operazione è andata bene ed il giornalista è in fuori pericolo. Il giornalista è tornato a casa e può trascorrere ferragosto in assoluto riposo nella sua abitazione.

Le parole del conduttore sui social

Dopo l’operazione per una doppia ernia addominale, il conduttore è tornato nella sua abitazione di Corso Europa. Gigi Marzullo ha deciso di utilizzare i social per ringraziare lo staff medico per la professionalità dimostrata ed in particolare il dottor Lorenzo Iovine, responsabile del reparto di chirurgia d’urgenza. Ecco cosa ha scritto il conduttore avellinese sui social:

“Grazie a voi tutti per l’assistenza e la professionalità – dice -. Al Sud, la sanità non è vero che non funziona bene”.

Per fortuna, solo tanto spavento per i fan del noto conduttore. La redazione di LettoQuotidiano gli augura una pronta guarigione.