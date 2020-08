Gigi Hadid incinta, confessa la malattia: ‘Ho la sindrome di..’

Gigi Hadid, la triste confessione preoccupa i fan: la modella ha la sindrome di Hashimoto, ecco di cosa si tratta

Una delle modelle più amate al mondo è, senza alcun dubbio, Gigi Hadid. Di recente, la giovane ha parlato a cuore aperto della sua malattia con la quale combatte da diversi anni.

Gigi Hadid, la triste confessione

Classe 1995, Gigi Hadid ha trascorso la sua adolescenza a Los Angeles, in California. Dopo il diploma al liceo di Malibù, la giovane si è trasferita a New York per dedicarsi agli studi e alla sua carriera da modella. Il debutto arriva nel 2014 sulla passerella del New York fashion week sfilando per Desegual.

Da allora, è diventata una delle modelle più amate e seguite al mondo. Da diversi anni, è sentimentalmente impegnata con il cantante inglese Zayn Malik. Dopo la separazione avvenuta nel novembre del 2018, i due sono ritornati insieme l’anno successivo. La madre della giovane, Yolanda, ha annunciato che la coppia aspettano una bimba che nascerà il mese prossimo. Sui social, si dice impaziente e non vede l’ora di poterla abbracciare:«Dentro di me sto crescendo un angelo» scrive a corredo di uno scatto bianco e nero che la ritrae con il pancione.

In passato, la fidanzata di Zayn ha confessato di soffrire di una malattia: la sindrome di Hashimoto, ecco di cosa si tratta.

Le parole della modella statunitense

In una passata intervista, Gigi Hadid ha confessato di aver scoperto, all’età di 17 anni, di soffrire della sindrome di Hashimoto, ossia malfunzionamento della tiroide che porta a sbalzi di peso e depressione:

(…) Negli ultimi anni sono stata curata per alcuni sintomi, come l’affaticamento e i problemi di metabolismo. Ho fatto anche un trattamento olistico che ha aiutato il bilanciamento della mia tiroide.

Ha aggiunto:

“Ho sempre mangiato nello stesso modo, solo che adesso sono più in salute. Posso sembrare a voi troppo magra, ma non è che voglio essere magra, sto solo meglio internamente”.

Non possiamo fare altro che augurarle il meglio.