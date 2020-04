Gigi Finizio, l’estremo saluto sui social: grave lutto per il cantante napoletano

Grave lutto per Gigi Finizio, lo straziante messaggio di addio alla mamma morta improvvisamente: il ricordo del cantante napoletano commuove il web

Uno degli artisti più amati della città partenopea e non solo è, senza alcun dubbio, Gigi Finizio. Il cantante napoletano ha raggiunto il successo grazie alle sue canzoni, come Amore Amaro, Solo lei, Fammi riprovare in grado di regale emozioni uniche ai fan. Tramite il suo account Instagram, il noto artista ha pubblicato un post che ha lasciato tutti senza parole. Poche e semplici parole per salutare sua mamma, morta improvvisamente ieri.

Grave lutto per Gigi Finizio: l’addio alla mamma

Il dolore provato dalla perdita di un genitore lascia una ferita che probabilmente non potrà mai rimarginare. Una perdita grave ha colpito il cantante Gigi Finizio. L’artista partenopeo ha perso la mamma in proprio in piena emergenza Coronavirus, un momento delicato soprattutto in merito agli ultimi addii e alla gestione del funerale.

Il cantante napoletano ha dato la triste notizia sul suo account ufficiale di Instagram con un post che ha commosso tutti: una foto della mamma e poche parole che racchiudono il dolore di questa dolorosa scomparsa.

Il ricordo della mamma

Nel dettaglio, Gigi Finizio ha condiviso sui social una foto della sua mamma in cui appare bellissima e sorridente, accompagnata da una didascalia semplice ma in cui traspare tutto il dolore causato da questa grave perdita:

“Ciao Ma”

Numerosi sono i messaggi di vicinanza e di affetto da parte dei fan e di alcuni volti noti del panorama musicale italiano, come Nino D’Angelo, Andrea Sannino e Gigi D’Alessio. L’ex compagno di Anna Tatangelo ha infatti scritto:

Conosco il dolore….. Ti sono vicino❤️ https://www.instagram.com/p/B_AJjA3AzAi/?utm_source=ig_web_button_share_sheet