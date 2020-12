Il cantante sarebbe impegnato sentimentalmente con una donna identica alla sua ex. Curiosi di saperne di più?

Nelle ultime ore sta circolando una notizia che ha spiazzato i fan della celebre coppia formata da Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio.

La storia tra i due è ormai finita da tempo, ma i fan non si rassegnano e continuano a sperare in un loro ritorno.

Un’indiscrezione delle ultime ore, però, potrebbe mettere definitivamente la parola “fine” alla loro storia.

Scopriamo insieme cos’è accaduto!

Gigi D’Alessio si è fidanzato? Lo scoop

Alcune testate online stanno riportando una notizia sconvolgente, che coinvolge Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo.

In particolare, l’attuale giudice di The Voice Senior si sarebbe fidanzato con una donna identica alla sua ex!

“I ben informati garantiscono che la nuova fiamma di D’Alessio assomiglierebbe davvero tanto alla cantante.”

Le fonti hanno riferito della nuova liaison di Gigi D’Alessio, ma nessuna conferma è arrivata da parte del cantante napoletano.

Nulla emerge neppure attraverso i social dell’uomo, che non hanno subito alcuna variazione negli ultimi mesi.

Chi è la donna misteriosa identica ad Anna Tatangelo

Dopo la pubblicazione della notizia, i fan della coppia si sono messi alla ricerca dell’eventuale nuova fiamma di Gigi D’Alessio.

Sul web non c’è traccia di lei e l’unica cosa che si sa è che sarebbe identica alla Tatangelo.

L’identità della donna, quindi, non è stata ancora svelata.

Nel frattempo, anche Anna Tatangelo è molto impegnata a livello professionale con All Together Now, la trasmissione condotta da Michelle Hunziker nella quale è giudice.

Non è chiaro se sia single o se abbia ritrovato la felicità tra le braccia di un altro uomo. Siamo curiosi di scoprirlo presto!