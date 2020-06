Gigi D’Alessio, l’ex svela la verità sulla fine della storia: ‘Il suo arrivo ci ha separati’

Gigi D’Alessio, la ex moglie svela il motivo della rottura: “Ora vi posso dire perché ci siamo lasciati”

Nel 2005, si è molto chiacchierato della storia d’amore tra Gigi D’Alessio non solo per la differenza di età (circa 20 anni) ma anche perché in quel periodo il cantante napoletano era sposato con Carmela Barbato. La donna ha sempre rilasciato poche dichiarazioni in merito alla vicenda, ma in una recente intervista, a rivelato il vero motivo della rottura con il suo ex.

Gigi D’Alessio: parla la ex moglie

Correva l’anno 2005, quando il cantante napoletano iniziò una collaborazione artistica con Anna Tatangelo. Tra i due è scattato il cosiddetto colpo di fulmine. All’epoca, questa notizia, ha dato scandalo non solo per la differenza di età tra i due ma anche perché Gigi D’Alessio era sposato con Carmela Barbato, dal 1986.

Le riviste di gossip si scagliarono immediatamente contro la giovane cantante, con l’accusa di aver rovinato la famiglia. A tal proposito, l’ex moglie, quando la coppia ha deciso di ufficializzare la loro storia d’amore non ha mai nascosto la sua amarezza per tutto quello che era successo.

Le parole di Carmela Barbato

Di recente, l’ex moglie di Gigi D’Alessio ha voluto fare luce sulle reali cause che portato poi alla separazione dal suo ex. Le reali causa che ha determinato la fine del loro matrimonio è il successo che lo ha travolto e i numerosi impegni di lavoro che l’hanno portato ad allontanarsi dalla famiglia.

Dopo tanti anni insieme, qualche mese fa, è giunta a capolinea anche la relazione tra il cantante napoletano e Anna Tatangelo. Non sono stare ancora rese note le motivazioni che hanno spinto i due a dirsi addio.

Per approfondire, leggi anche l’articolo seguente: Ritrova il sorriso accanto ad un altro uomo, Anna Tatangelo dopo la rottura con Gigi D’;Alessio: la foto sui social diventa virale