Gigi D’Alessio ci riprova con Anna Tatangelo: tra i due non è ancora finita

Gigi D’Alessio vuole riconquistare Anna Tatangelo: gli ultimi gossip sulla coppia fanno sognare i fan

Nelle scorse settimane, Anna Tatangelo ha annunciato, tramite Instagram, la fine della sua storia d’amore con Gigi D’Alessio mandando a frantumi il sogno dei fan di vederli presto convolare a nozze. Pare però che non sia detta l’ultima parola e che il cantante napoletano vorrebbe riconquistare la sua ex compagna: i rumors del settimanale Oggi.

Anna Tatangelo: rottura con Gigi D’Alessio

In occasione della passata edizione del Festival di Sanremo, Anna Tatangelo, ha confermato il ritorno di fiamma che ha lasciato i fan senza parole. Esattamente un anno dopo, l’artista di Sora ha ufficializzato la fine della sua storia d’amore con il cantante napoletano precisando di aver provato, in ogni modo, a ricucire il loro rapporto ma senza successo. La cantante ha poi aggiunto che bisogna accettare questa situazione e che le loro strade si sarebbero divise ma che avrebbero comunque camminato l’uno accanto all’altra per amore del loro figlio, Andrea.

Ma gli ultimi rumors sulla coppia riaccendono le speranze dei fan di rivederli di nuovo insieme: lo scoop del settimanale Oggi.

I rumors sulla coppia

Secondo quanto riportato dal noto settimanale Oggi, in edicola mercoledì 9 aprile, Gigi D’Alessio sarebbe pronto a riconquistare Anna Tatangelo. Nonostante l’emergenza sanitaria, l’artista partenopeo starebbe facendo il possibile per riavere la sua amata. Riuscirà nel suo intento?

Negli ultimi giorni, la cantante di Sora ha condiviso sui social un video decisamente bollente. Di cosa si tratta? Ha postato un Tik Tok che ha lasciato tutti senza parole. indossa un tuta aderente che evidenzia il suo lato B marmoreo. Inoltre, il top è caratterizzato da una profonda scollatura che mette ben in evidenza il suo seno prosperoso.