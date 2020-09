Il cantate napoletano avrebbe una nuova donna nella sua vita: ha già dimenticato Anna Tatangelo? Il gossip impazza in rete.

Dopo aver ufficializzato la fine della loro storia d’amore, Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno deciso di voltare pagina.

Secondo le ultime indiscrezioni, il cantante napoletano avrebbe una nuova donna nella sua vita: ha già dimenticato il suo grande amore?

Gigi D’Alessio, la fine della storia d’amore con Anna Tatangelo

Nei mesi scorsi, la coppia è stata protagonista delle riviste di cronaca rosa per una presunta crisi poi confermata sui rispettivi profili social. La loro storia d’amore ha appassionato milioni di fan nel nostro Paese.

Dopo il matrimonio naufragato con la moglie Carmela Barbato, con la quale è stata legata dal 1986 fino al 2006, Gigi D’Alessio si è legato sentimentalmente alla giovanissima artista.

Dalla loro unione, è nato Andrea. La loro relazione non è stata sempre semplice ed è stata caratterizzata da molti alti e bassi. Ad oggi, pare che tra i due non ci sia stato alcun riavvicinamento anche se hanno mantenuto buoni rapporti per il bene del loro figlio.

Inoltre, la cantante ha voltato pagina dando una svolta non solo al suo look, chioma biondo platino, ma anche al suo stile musicale. Il suo nuovo singolo, in collaborazione con Geolier, ha riscosso un enorme successo sulle principali piattaforme digitali.

Il gossip impazza in rete: chi è la nuova fidanzata di Gigi D’Alessio?

In rete si mormora che nella vita dell’artista napoletano ci sia una nuova donna. Almeno per il momento, si tratta solo ed esclusivamente di voci di gossip. Ma sembra che la nuova fiamma di Gigi D’alessio sia identica ad Anna Tatangelo.

Gigi D’Alessio non ama spiattellare la sua vita privata in pubblico ma se ci fossero delle novità in merito alla sua situazione e dunque se ci fosse un’altra donna nella sua vita, probabilmente non lo vedremmo uscire allo scoperto tanto presto.