Gigi D’alessio: ingrassato e con il broncio

Negli ultimi anni, si è sentito spesso parlare della storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tangelo. Un’unione lunga più di 15 anni quella tra i due artisti. Tutto è iniziato grazie ad una collaborazione e pare che sia scattato immediatamente il cosiddetto colpo di fulmine. Dalla loro unione è nato il piccolo Andrea, la ragione per cui hanno deciso di dare un’altra opportunità dopo la crisi che li ha visti protagonisti lo scorso anno.

Dopo molti anni insieme, infatti, la coppia ha deciso di prendersi una pausa: la loro storia d’amore ha attraversato un difficile momento di crisi che ha portato i due ad allontanarsi. Ma l’amore ha trionfato e sembra che la loro relazione proceda a gonfie vele anche per l’amore del loro figlio Andrea. La cantante e suo figlio si sono concessi qualche giorno di relax mentre lui è ancora impegnato con il lavoro: la promozione del suo nuovo singolo ‘Domani vedrai‘. Di recente il settimanale Diva e Donna ha condiviso una foto del cantante partenopeo irriconoscibile: ingrassato e con il viso gonfio.

La foto virale sul web

Gli scatti pubblicati dal settimanale citato mostrano l’artista irriconoscibile. Nel dettaglio, l’artista napoletano è in piscina, pronto per godersi una bellissima mattinata tra sole e relax. Tuttavia, lo scatto ha catturato l’attenzione dei lettori in quanto il compagno di Anna Tatangelo appare ingrassato e con il broncio. Ecco le foto pubblicate da Diva e Donna:

Probabilmente, a causa del lavoro e dello stress, il cantante non appare in perfetta forma.