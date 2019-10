Gigi D’Alessio, lotta contro il cancro: la visita all’Ospedale di Formia, il commovente gesto

Gigi D’Alessio all’ospedale Dono Svizzero di Formia. Il cantautore partenopeo commuove i fan sui social. Ecco cosa è accaduto poche ore fa

Gigi D’Alessio è uno dei cantautori più apprezzati a livello internazionale, il quale con non pochi ostacoli è riuscito a scalare la vetta del successo. Tante infatti le difficoltà a cui ha dovuto far fronte, in primis la lotta contro il pregiudizio per le sue origini meridionali, così come ha raccontato recentemente nel corso della sua ultima intervista.

Come è noto lo scorso 18 Ottobre, il cantante partenopeo ha lanciato il suo nuovo disco, ‘Noi Due’ il quale è stato anticipato dalla trak ‘Domani Vedrai’, in cui ha voluto sperimentarsi in diversi generi musicali col la collaborazione di alcuni grandi volti della musica italiana come la grande Fiorella Mannoia.

Poche ore fa, il compagno di Anna Tatangelo si è recato presso l’Ospedale Dono Svizzero di Formia, il motivo ha commosso i fan. Ecco che cosa è accaduto.

Gigi D’Alessio in ospedale commuove tutti

Poche ore fa, l’amato cantautore partenopeo ha fatto tappa a Formia, per firmare le copie del suo nuovo disco ‘Noi Due’.

Arrivato li nel Laziale, prima dell’evento in programma, ha voluto recarsi all’Ospedale Dono Svizzero di Formia, per salutare come promesso il Dottor Vincenzo Viola, che lo scorso anno si era magistralmente preso cura di lui, rimettendolo in sesto a seguito di un doloroso ‘colpo della strega’, in tempo per un suo concerto proprio li a Gaeta.

In questo contesto dopo aver omaggiato il Dottor Viola, si è recato nel reparto oncologico della struttura ospedaliera dove ha incontrato piccoli e grandi pazienti in cura presso il reparto. Il suo gesto ha commosso tutti.

D’Alessio incontra i piccoli e grandi pazienti oncologici a Formia

Il cantautore partenopeo, come già accennato ha incontrato i piccoli e grandi pazienti oncologici del Dono Svizzero di Formia, intrattenendosi con loro chiacchierando, firmando autografi e scattare qualche foto ricordo.

Una ventata di leggerezza e allegria nel reparto oncologico della struttura ospedaliera laziale, la quale ha emozionato e commosso tutti i presenti e i fan sui social.

Ecco Gigi D’Alessio mentre sorride all’obbiettivo della telecamera mentre abbraccia un piccolo guerriero: