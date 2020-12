Sono passati mesi dalla rottura di Gigi D’Alessio con la cantante di Sora. Avete mai visto la sua nuova e bellissima dimora? Una casa da sogno.

Gigi D’Alessio è uno degli artisti più amati e seguiti del panorama musicale italiano.

Nell’ultimo periodo è molto apprezzato dal pubblico nelle vesti di giudice e vocal coach a The Voice of Italy Senior, condotto da Antonella Clerici, che da tre settimane a questa parte sta riscuotendo un enorme successo sfiorando il 20% di share.

Come è noto da alcuni mesi ormai, dopo un lungo fidanzamento e un figlio, il piccolo Luca, è giunta al capolinea la storia con Anna Tatangelo.

Svariati i tentativi della coppia di ritrovare un equilibrio, tentativi che non hanno raggiunto i frutti sperati e che hanno condotto i due artisti alla rottura definitiva.

Single e con una brillante carriera dinanzi a se, il cantautore partenopeo vive da solo nella sua casa da sogno. Voi l’avete mai vista?

La casa di Gigi D’Alessio

Molto attivo sui social, l’artista napoletano ama condividere sul proprio profilo la sua quotidianità professionale e privata.

Spesso tra i suoi post, è possibile scorgere i dettagli dell’appartamento in cui vive, in cui domina certamente la stanza dedicata alla musica con al centro il suo strumento musicale per eccellenza, il pianoforte. Pianoforte dal quale, sono nate le più belle melodie che hanno fatto da tappeto ai suoi grandi successi.

A spiccare è anche il suo enorme televisore al plasma, inserito in una parete attrezzata dalle linee semplici e minimali, uno stile che è possibile intravedere in tutto l’appartamento.

Una casa da sogno, che chissà se presto verrà condivisa, si chiedono i suoi fan, con un nuovo amore.

Il Team D’Alessio a The Voice Senior

Oltre ad una casa da sogno, il cantautore sta vivendo un momento roseo a livello professionale, grazie al successo di The Voice of Italy Senior.

Lo scorso 11 Dicembre, si sono concluse le selezioni dei concorrenti che faranno parte dei diversi team in gara. Quali sono le sei voci prescelte da Gigi D’Alessio? Parliamo di: Marco Guerzoni, Giancarlo Caiani, Nello Buongiorno, Perla Crivellini, Laura Gray, ed Elena Ferretti.

Rivedremo l’artista partenopeo e il suo team nella prossima puntata del talent fissata per Venerdì 18 Dicembre su Rai 1.