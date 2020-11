Gigi D’Alessio, il lieto annuncio ‘Finalmente posso dirvelo’: dopo la separazione, di nuovo felice

Il celebre cantautore partenopeo ha lasciato tutti senza parole con il suo ultimo post sui social. Dopo la rottura con Anna Tatangelo, l’annuncio di Gigi D’alessio emoziona i fan.

L’amatissimo cantante napoletano ha colto di sorpresa i suoi followers su Instagram con una notizia inaspettata.



Sempre attivissimo sui social Gigi D’Alessio, ama condividere con i suoi follower la sua quotidianità privata, ma soprattutto quella professionale.

Di fama internazionale, il cantautore partenopeo ha colto di sorpresa i suoi 545mila follower. Qual’è la grandissima novità che l’artista non vedeva l’ora di rivelare al suo calorosissimo pubblico?

Gigi D’Alessio annuncia: ‘Finalmente posso dirvelo’

Dopo l’esperienza a Made in Sud, che l’ha reso maggiormente noto nelle vesti di conduttore, pare ci sia una nuova ed entusiasmante novità alle porte.

Pubblico in fremito per la grande notizia lanciata sui social dal grande Gigi D’Alessio, il quale ha annunciato che sarà per la seconda volta ,uno dei coach della nuova e accattivante versione di ‘The Voice of Italy’, che verrà condotto da due presentatori d’eccezione.

A prendere le redini di questa nuova edizione ‘Senior’, ovvero con concorrenti Over 65, saranno infatti Antonella Clerici e Clementino.

Il conduttore annuncia gli altri coach della nuova edizione di The Voice

Chi saranno i ‘compagni di viaggio’ di Gigi d’Alessio in questa nuova edizione del programma?

Come di evince dal post pubblicato su instagram ad accompagnarlo in questa sfida, l’artista di Cellino San Marco, Al Bano Carrisi e sua figlia Jasmine, e la travolgente Loredana Bertè.

Il programma avrà inizio il 27 novembre, e i suoi fan entusiasti già fanno il tifo per il #teamgigi.