Grave lutto per Gigi D’Alessio, il grido di dolore sui social: ” ti ho voluto tanto bene”, il messaggio di addio del cantante napoletano.

Un giorno particolarmente triste per Gigi D’Alessio. Tramite il suo account di Instagram, l’artista partenopeo ha condiviso con i fan una triste notizia: è venuta a mancare una persona a lui cara, il messaggio di addio commuove il web.

Lutto per Gigi D’Alessio: addio a Mario Savino

Poche parole che esprimono perfettamente lo stato d’animo di Gigi D’Alessio. In queste ore, il cantante napoletano ha condiviso su Instagram una triste notizia riguardante una persona a lui cara: è venuto a mancare, Mario Savino, all’età di 76 anni a causa di un brutto male.

L’imprenditore napolentano era molto conosciuto nel mondo dello spettacolo della città partenopea in quanto è stato impresario di numerosi artisti di rilievo come Gigi D’Alessio, Gigi Finizio, Tullio De Piscopo, Franco Califano. L’uomo, inoltre, ha preso parte all’organizzazione di alcuni eventi musicali nel capoluogo campano di diversi artisti famosi nel panorama musicale italiano come Claudio Baglioni. Per tale motivo, l’ex compagna di Anna Tatangelo si è stretto attorno al dolore della famiglia e ha condiviso un messaggio di cordoglio sui social.

Il messaggio di addio del cantante napolentano

L’artista partenopeo ha voluto dedicare un ultimo messaggio al suo caro amico, Mario Savino.

Il cantante, ha infatti, scritto su Instagram un commovente messaggio di addio:

“Con lui ho fatto il mio primo stadio San Paolo nel 1997.

Un grande manager ma soprattutto un uomo meraviglioso e straordinario.

Mario ti ho voluto tanto bene.

Salutame a Mammà.”

Per approfondire, leggi anche l’articolo seguente: Ritrova il sorriso accanto ad un altro uomo, Anna Tatangelo dopo la rottura con Gigi D’Alessio: la foto sui social diventa virale