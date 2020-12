Gigi D’Alessio confessa ‘Soffro tantissimo’: la difficile decisione

L’artista ha fatto una rivelazione inedita che ha lasciato allibiti i fan che lo seguono con grande passione.

Gigi D’Alessio è impegnato nel programma The Voice Senior e ha fatto delle dichiarazioni relative proprio alla trasmissione di Rai 1.

L’artista ha raccontato di essersi trovato in difficoltà più volte per un motivo in particolare, che nessuno dei suoi fan si sarebbe mai aspettato.

L’affermazione è avvenuta durante un’intervista, che ha mostrato un lato inedito di Gigi D’Alessio.

Gigi D’Alessio è la rivelazione di The Voice Senior

Gigi D’Alessio è un apprezzatissimo giudice di The Voice Senior, la trasmissione musicale condotta da Antonella Clerici. Il cantante si è distinto per la sua professionalità e la simpatia, che è riuscita a conquistare il pubblico di Rai.

Di recente l’artista ha rilasciato una dichiarazione che ha spiazzato i fan, che non si sarebbero mai aspettati potesse fare.

L’affermazione è proprio relativa all’esperienza che Gigi sta conducendo nello show televisivo.

La confessione dell’artista stupisce i fan

Di recente, Gigi D’Alessio ha rilasciato un’intervista a Radiocorrieretv, che ha lasciato perplesso il suo pubblico che lo segue da anni.

L’artista ha parlato a proposito del suo ruolo da giudice a The Voice Senior e ha dichiarato:

“Sento forte la responsabilità dei miei no. Dire no a qualcuno mi fa soffrire. Oggi dico di no a qualcuno che magari ha avuto altri no.”

L’artista ha mostrato grande sensibilità, un lato che i suoi fan non si aspettavano.

L’artista ha poi parlato del rapporto che ha con i suoi colleghi, i giudici. Lo ha definito un rapporto davvero splendido, fatto di stima e rispetto reciproci.