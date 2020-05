Giardino di Ninfa, riapre il 23 maggio: il calendario e le novità

Con l’allentamento delle misure di contenimento del covid 19, il Giardino di Ninfa riaprirà le proprie porte il 23 maggio. Ecco il calendario e le novità.

Le norme per il contenimento del covid 19 si stanno allentando e per questo, riapre finalmente il Giardino di Ninfa il 23 maggio. Saranno scaglionati gli ingressi, senza guida, individuali e secondo le norme di sicurezza che ormai conosciamo e applichiamo. Le visite anche se ridotte, sono un passo verso la normalità e potremo prenotarle online.

La riapertura annunciata via social

Il Giardino di Ninfa è gestito dalla Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta Onlus, che ha annunciato la riapertura in un post su Facebook. Ovviamente spiega come saranno organizzati gli ingressi, assicurando che non si dovrà rinunciare alla passeggiata, godendo della bellezza del luogo, postando poi il calendario delle aperture del 2020:

23, 24, 30, 31 maggio

2, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 giugno

4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 luglio

1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 agosto

5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 settembre

3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 ottobre

1 novembre

Fino al mese di giugno gli orari di apertura saranno dalle 9 alle 18 fino, da Luglio dalle 9 alle 18.30 a luglio, agosto e settembre, mentre sabato, domenica, il 2 giugno, ottobre e novembre dalle 9 alle 15.30. Potrete prenotare online o acquistare i biglietti sul posto.

Il giardino si trova a Ninfa, una ghost town medievale in provincia di Latina. La città è circondata da un meraviglioso giardino, considerato dal New York Times come il più romantico al mondo. Fu la famiglia nobile Caetani a farlo costruire e tutt’oggi lo gestisce grazie alla già citata fondazione. Il giardino normalmente è chiuso, concedendosi ai visitatori in poche date calendarizzate annualmente. A Pasquetta era stata fatta una diretta web su Facebook, facendoci godere del risveglio della natura attraverso un video tour.