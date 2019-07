Gianpiero Saglimbene, il militare affetto da tumore raro commuove il web: “Operazione riuscita!”

Gianpiero Saglimbene è il militare affetto da un tumore raro amato e seguito sui social, per la sua forza e determinazione. Ora la bella notizia che ha commosso tutti!

Gianpiero Saglimbene ha lottato e ora forse potrà tornare ad abbracciare i propri figli come ha sempre desiderato, grazie a questa operazione innovativa.

Chi è il militare Saglimbene?

Il sergente originario di San Severo è diventato un esempio e un uomo molto amato sui social. Colpito da un raro sarcoma il suo unico pensiero è stato sempre di trovare qualcuno, che fosse in grado di combattere più di lui per mandare via questo tumore raro e potente.

La moglie Barbara Rado ha poi comunicato via social la notizia che tutti aspettavano, con un volo a New York – Presbyterian HOspital – dove lo attende una equipe di medici pronti ad operarlo.

Il suo ringraziamento non si è limitato solo alle tante persone che sono state vicine al marito, ma anche a tutte le persone che hanno permesso di realizzare “questo piccolo miracolo”. Per lui si sono mossi tutti, dal Ministro della Difesa Trenta – giornalisti – militari e tutte le persone che non hanno mai abbandonato la speranza.

L’operazione del militare Giampiero a New York

Operazione riuscita con grande successo, grazie al luminare di New York Kato Tomoaki – che aveva già operato un caso simile alcuni anni prima con grande successo.

Una grande generosità da parte di tutte le persone che hanno aderito alla raccolta fondi, per tutte le spese necessarie per quelli che sono i costi delle cure americane – raggiungendo 665 mila euro.

Un momento di gioia condiviso con tutta Italia e con i suoi bambini, che non vedono l’ora di riabbracciare il padre.