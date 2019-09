Gianni Sperti viso troppo gonfio ‘Sembra un gommone’: irriconoscibile a Uomini e donne, i fan notano il cambiamento: ” gonfio come un pallone”

Oggi è andata in onda su Canale 5, il primo appuntamento della stagione con il trono over di Uomini e Donne. L’opinionista, Gianni Sperti, è immediatamente finito nel mirino delle critiche. Per quale motivo? L’ex ballerino appare molto diverso rispetto a qualche mese fa e per i fan c’è la mano del chirurgo.

Gianni Sperti irriconoscibile: “Sembra un gommone”

Oggi pomeriggio è andata in onda la prima puntata della stagione con il trono over di Uomini e Donne. Nel primo appuntamento oltre al divertente siparietto tra Tina Cipollari e Gemma Galgani si è parlato della fine della storia d’amore tra Ida Platano e Roberto Guarnieri. La dama ha confessato che sta sta conoscendo un altro cavaliere mentre lui sembra provare ancora qualcosa per lei. Una storia d’amore che sembra non avere una fine. In studio sono entrati anche Sossio e Ursula che hanno espresso la loro emozione nel diventare genitori di una bambina. I due sperano che somigli alla mamma.

Ma ai fan della trasmissione non è sfuggito un ‘dettaglio’. Sulla pagina dedicata alla trasmissione molti utenti hanno preso di mira l’opinionista in quanto, a detta loro, sembra abbia fatto qualche ritocchino durante la sua assenza dal piccolo schermo.

Le critiche da parte del popolo del web

Il web si sa non perdona. Questa volta a finire nel mirino delle critiche è l’ex marito di Paola Barale. Secondo alcuni utenti della rete Gianni Sperti appare irriconoscibile in trasmissione: viso gonfio. Ecco alcuni commenti che si possono leggere in rete: