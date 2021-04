Gianni Sperti, il triste sfogo: ‘Ho tante cose che non vanno’

L’opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti, si è lasciato andare in uno sfogo molto triste sulla sua vita attuale. Ecco cosa ha rivelato.

L’amato opinionista di Uomini e donne, Gianni Sperti, il 12 aprile scorso ha compiuto ben 48 anni anche se sembra molto più giovane. Ciò che fa la sua forza è sicuramente il fatto che non teme mai di dire veramente quello che pensa.

L’opinionista di Maria De Filippi però è sempre stato molto riservato quando si parlava della sua vita.

Gianni Sperti, il triste sfogo sulla sua vita privata

L’opinionista di Uomini e donne, Gianni Sperti raramente parla di sé. Non ama spiattellare pubblicamente il suo privato. E’ molto geloso della sua intimità ed è sempre seccato quando qualcuno gli chiede del suo reale orientamento sessuale.

Dopo la fine del matrimonio con Paola Barale, sui giornali delle sue frequentazioni non si è più sentito nulla. Ieri sera però Gianni ha voluto confessare qual è la sua situazione sentimentale oggi:

“Sono single da…”.

L’opinionista evidentemente è single da molto tempo e ha voluto sfogarsi col web:

“Ho tante cose che non vanno”

L’opinionista ha soddisfatto finalmente alcune curiosità dei fan. Gianni ha infatti proseguito il suo lungo sfogo su IG rivelando anche altri particolari sulla sua anima gemella:

“Mi deve completare altrimenti non ha senso […] Alcuni penseranno: “Avrai sicuramente qualcosa che non va”.

Poi ha concluso:

Certo! Ho tante cose che non vanno, ho molti difetti, ma sono io, e non cambierò mai per nessuno”.

Per adesso Sperti si gode l’amicizia profonda con Tina Cipollari che va avanti ormai da annii. Alcuni colleghi VIP ha come Sandra Milo si sono schierati dalla sua parte. L’attrice ha confermato:

“Meglio essere esigenti”

Come non essere d’accordo? In amore è bene desiderare l’assoluto.